Esporte Técnico do Atlético-GO lamenta pontuação na Série A e empate: 'deixou de somar mais dois pontos' Vágner Mancini acredita que volume de jogo e desempenho não estão equivalentes aos pontos na tabela

O Atlético-GO foi ousado diante do Corinthians, na noite de quarta-feira (30), na Neo Química Arena, em São Paulo. Mas o Dragão deixa a capital paulista com empate sem gols em jogo que teve domínio atleticano em boa parte. Na visão do técnico do Atlético, Vagner Mancini, o "resultado foi injusto" pelo volume de jogo apresentado, pelas chances de gols desperdiçadas e...