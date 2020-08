Esporte Técnico do Atlético-GO lamenta falta de capricho e quer volta de desempenho da estreia Dragão teve mais volume de jogo, mas pecou nas finalizações e no último passe. Vágner Mancini projeta evolução para jogos contra São José-RS e Ceará

O técnico Vágner Mancini lamentou a derrota do Atlético-GO no clássico com o Goiás, na noite deste sábado, por 2 a 0, na Serrinha. O treinador atleticano disse que a sua equipe teve bom volume de jogo, mas que pecou nas finalizações e no último passe. O treinador espera evolução para os próximos jogos e quer ver novamente o desempenho apresentado na vitória sobre o F...