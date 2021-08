Esporte Técnico do Atlético-GO enaltece luta em empate com a Chapecoense Eduardo Barroca reconheceu que o time rubro-negro não teve uma boa atuação, mas reforçou que o Dragão segue na parte de cima da classificação

O técnico Eduardo Barroca valorizou o espírito de luta do Atlético-GO para buscar o empate por 1 a 1 com a Chapecoense, no Accioly, em jogo em que o treinador reconheceu que a equipe goiana não teve uma boa atuação. Na opinião do profissional, o comportamento defensivo do time catarinense e uma tarde sem inspiração tática e técnica do Dragão impediram uma vitória ...