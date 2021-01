Esporte Técnico do Atlético-GO elogia time e festeja gol de Zé Roberto Em oito jogos contra times do Rio, Atlético-GO venceu quatro e empatou quatro. Zé Roberto volta a marcar

A virada sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (20), rendeu ao Atlético-GO a retomada do caminho das vitórias, a recuperação do atacante Zé Roberto e a moral como ‘Rei do Rio’, já que o Dragão vai terminar o Campeonato Brasileiro 2020 invicto contra clubes cariocas. Com a vitória por 3 a 1 sobre o lanterna Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio, o Dragão fez seu ...