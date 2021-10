Esporte Técnico do Atlético-GO elogia peças vindas do banco de reservas Eduardo Souza ressalta que os atletas que ganharam oportunidades contra o Galo 'estão colhendo o que plantaram'

O técnico interino do Atlético-GO, Eduardo Souza, conquistou a segunda vitória dele nesta nova fase de trabalho à frente do time. Antes, o Dragão havia goleado o Fortaleza (3 a 0), fora de casa. O treinador colocou alguns jogadores que estavam no banco e eles acabaram mudando o rumo do jogo. No segundo tempo, entraram Marlon Freitas, que fez belo passe para o gol de e...