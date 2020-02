Esporte Técnico do Atlético-GO diz que treinadores no Brasil são acostumados a cobranças: 'é pancada sempre' Cristóvão Borges comanda equipe com 83,3% de aproveitamento e sofreu cobranças após sua equipe golear o Goiás em clássico

Após o Atlético-GO vencer um clássico diante do Goiás por 3 a 0, o presidente do clube rubro-negro, Adson Batista, cobrou intensidade do técnico do Dragão. Com 83,3% de aproveitamento na temporada, Cristóvão Borges disse, nesta quarta-feira (19), que acreditar ser normal a cobrança, se referindo ao futebol em geral. "Como treinador, não tem jeito, a gente está acostu...