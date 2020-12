Esporte Técnico do Atlético-GO diz que alta da filha é o “maior título” da carreira Maria Eduarda, de 16 anos, se recuperou de uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, depois de tratamento que durou dois anos

A temporada ainda não acabou, mas Marcelo Cabo já se considera campeão. O técnico do Atlético-GO recebeu uma notícia antes do jogo contra o Ceará, que o alegrou ao ponto de afirmar que talvez seja a maior conquista que ele conquistou em toda sua carreira. A filha do treinador, Maria de Eduarda, de 16 anos, recebeu alta definitiva de um tratamento que fez ao longo dos ú...