Esporte Técnico do Atlético-GO detecta irregularidade e erros na goleada sofrida em casa Eduardo Barroca insiste que o Dragão precisa "tirar lições" do que ocorreu na partida contra o Palmeiras no Accioly

Mais do que assimilar, o Atlético-GO precisa tirar lições da goleada de 3 a 0 sofrida para o líder da Série A do Brasileiro, o Palmeiras, na tarde deste domingo (18), no Estádio Antônio Accioly. O Dragão foi previsível no primeiro tempo, pouco atacou, mas segurou o placar em branco. Na etapa final, se viu envolvido pelo contra-ataque da equipe alviverde, que abriu ...