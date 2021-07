Esporte Técnico do Atlético-GO destaca dificuldades com elenco enxuto Eduardo Barroca teve problemas para escalar o Dragão nos últimos jogos e isso vai se repetir contra o Grêmio

Na conquista dos melhores resultados do Atlético-GO na Série A, Copa do Brasil e na campanha invicta na Copa Sul-Americana, o Atlético praticamente manteve uma equipe base, que foi se entrosando e se fortalecendo no decorrer dos jogos. Mas, nas últimas partidas, o Dragão tem encontrado dificuldades e se vê com problemas para repor a ausência de alguns t...