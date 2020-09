Esporte Técnico do Atlético-GO critica postura do meia Jorginho: 'faltou sinceridade, lealdade, respeito' Vágner Mancini fala sobre episódio com camisa 10 do Dragão e espera que jogador se retrate

Vagner Mancini prometeu fazer mudanças no jogo do Atlético-GO diante do Fluminense, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (2), no Rio. Ele cumpriu a promessa, fez cinco modificações, aprovou a atitude da equipe no empate por 1 a 1 e criticou a postura do meia atacante Jorginho, um dos jogadores barrados por ele ainda em Goiânia, mas que havia sido relacionado à partida. A...