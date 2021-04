Esporte Técnico do Atlético-GO comemora vaga, mas alerta para oscilação Jorginho viu "alternância" do time nos dois tempos da partida contra o Joinville

O técnico Jorginho comandou o Atlético-GO pela terceira vez desde que chegou ao clube. O treinador considerou positiva a classificação da vaga à 3ª fase da Copa do Brasil conquistada em Joinville-SC, na Arena Joinville, na noite desta quinta-feira (15). O Dragão venceu o time catarinense por 2 a 0, mas o técnico atleticano viu "alternância" do time nos dois tempos da partida. Jorginho pretende c...