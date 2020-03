Esporte Técnico do Atlético-GO celebra virada, mas cobra evolução Eduardo Souza reconhece partida abaixo do Dragão, por causa das mudanças (apenas três titulares atuaram) e vê virada como comprovação da força do elenco rubro-negro

O técnico interino do Atlético-GO, Eduardo Souza, reconheceu que o Dragão não teve atuação esperada diante do Grêmio Anápolis, mas celebra a virada sobre a Raposa. Para ele, a vitória mostra a força do elenco atleticano. O time rubro-negro venceu a equipe anapolina por 2 a 1, com gol no último minuto do jogo. “Não tivemos muitas oportunidades, mas o jogo estava controlado. Mudar por at...