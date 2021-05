Esporte Técnico do Atlético-GO após empate: 'temos de melhorar em termos de finalização' Jorginho também reclamou da arbitragem em relação aos critérios para cartões: "achei a arbitragem muito diferente do que a gente está acostumado em Sul-Americana, Libertadores"

No empate com o Palestino por 0 a 0 no Antônio Accioly, na noite desta quarta-feira (12), o Atlético-GO finalizou o dobro do adversário em chances gerais e chutes no gol, mas não conseguiu balançar a redes. Após o resultado, que mantém o Dragão na liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana, mas faz com que o clube precise torcer por empate entre Libertad e Newell's, o ...