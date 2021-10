Esporte Técnico do Atlético-GO admite possibilidade de rodízio com sequência de jogos Eduardo Souza elogiou atuação do Dragão, que “jogou de igual para igual com o Fluminense” no empate sem gols entre os times no Maracanã

O técnico interino do Atlético-GO, Eduardo Souza, seguiu a linha do volante Willian Maranhão e diz que o empate sem gols com o Fluminense foi um jogo duro, mas com chances para os dois times. O treinador desfalca o Dragão na próxima rodada, após ter sido expulso no Maracanã, neste sábado (9), por reclamação. “Hoje (sábado, 9), o Atlético jogou de igual para igual com o Fluminense no Maracanã, em alguns momentos até melhor”, r...