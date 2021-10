Esporte Técnico do Atlético-GO admite 'nível técnico abaixo' em derrota Dragão já acumula série de dez partidas sem vencer no Antonio Accioly

O Atlético-GO não conseguiu repetir o que fez na goleada de 3 a 0 sobre o Fortaleza, no fim de semana passado. Numa noite de muitos erros defensivos e de uma boa presença ofensiva só nos minutos finais, o Dragão foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 0, nesta quarta-feira (6), no Estádio Antonio Accioly. Superior e chegando à área atleticana com algumas descidas em ...