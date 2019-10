Esporte Técnico do Atlético Eduardo Barroca admite que sequência sem vitórias incomoda elenco Dragão vive jejum de seis jogos sem vencer e acumula cinco empates seguidos. Treinador lamenta os resultados e quer mudar situação na próxima sexta-feira (1), contra o Operário, em Ponta Grossa-PR

Sem vencer há seis jogos, cinco empates seguidos, mas ainda na 3ª colocação, dentro do grupo de acesso. Este é o cenário em que atua o técnico atleticano Eduardo Barroca. A 7 jogos do fim da competição, o trabalho do treinador é manter o time no G-4. Para isso, as vitórias precisam voltar a aparecer. “Os jogadores estão incomodados com a sequência sem vencer...