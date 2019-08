Esporte Técnico do Atlético critica arbitragem e resume jogo no Accioly: 'o que faltou foi a bola entrar' Wagner Lopes elogiou atuações de Jairinho e Reginaldo, além de projetar busca pela vitória no próximo confronto, contra o Sport

O técnico Wagner Lopes criticou a arbitragem e condicionou as dificuldades do Atlético diante do Brasil de Pelotas, em partida da 18ª rodada da Série B do Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly, na noite desta sexta-feira (23), à postura do rival. "Tivemos muitas oportunidades, o que faltou foi a bola entrar. Todo mundo que vem jogar aqui, vem fechadinho. Quando o adversário e...