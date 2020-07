Esporte Técnico do Arsenal pede cuidado no retorno dos torcedores aos estádios Governo britânico planeja liberar presença de público nos estádios a partir de outubro

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, se manifestou em relação ao anúncio do governo britânico de liberar a presença de torcedores nos estádios do país a partir de outubro. Para o treinador, a decisão é correta, mas é preciso ter muito cuidado no processo de reabertura, já que o novo coronavírus ainda está presente na região. "Obviamente, as coisas estão evolu...