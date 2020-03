Esporte Técnico do Arsenal é diagnosticado com coronavírus; Premier League agenda reunião Após o comunicado do Arsenal, o site da Premier League emitiu uma nota oficial para confirmar uma reunião de emergência nesta sexta-feira sobre o assunto

O Arsenal informou nesta quinta-feira que o técnico da equipe, o espanhol Mikel Arteta, testou positivo para o Covid-19. O treinador já está em isolamento, o mesmo acontecendo com os jogadores e outros funcionários do clube inglês que tiveram contrato com ele e já foram localizados.Após o comunicado do Arsenal, o site da Premier League emitiu uma nota oficial para c...