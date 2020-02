Esporte Técnico do Anápolis é demitido após empate contra Anapolina Márcio Ribeiro comandou o Galo em cinco partidas no Goianão, com apenas uma vitória

O Anápolis anunciou, na manhã desta segunda (10), a demissão do técnico Márcio José Ribeiro. O profissional foi desligado do clube após o empate com a Anapolina, pela 5ª rodada do Goianão 2020. Márcio Ribeiro comandou o time tricolor em cinco jogos, com apenas uma vitórias, dois empates e duas derrotas, aproveitamento total de 33,3%. Os cinco pontos ganhos deixam o Ga...