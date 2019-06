Esporte Técnico do alviverde revela papo no intervalo e pede para equipe deixar "clima de velório" Claudinei Oliveira pediu para que jogadores não ficassem abatidos com o empate parcial e viu equipe melhorar no segundo tempo

O técnico do Goiás, Claudinei Oliveira, elogiou a postura da equipe na vitória sobre a Chapecoense, por 3 a 1, na noite desta segunda-feira (dia 10), no Estádio Serra Dourada. O treinador ressaltou a postura coletiva, lamentou as lesões do zagueiro David Duarte e do volante Léo Sena, que devem desfalcar o time na quinta-feira, contra o Athletico (PR). Mais do que...