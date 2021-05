O Vila Nova precisou mostrar superação para vencer a Aparecidense, por 1 a 0, neste domingo (9) e carimbar classificação para mais uma final de Campeonato Goiano. O técnico Wagner Lopes destacou a resiliência da equipe e valorizou a união do elenco colorado que tentará o título estadual.

Em Aparecida de Goiânia, o Vila Nova abriu o placar no 1º tempo com o zagueiro Rafael Donato, mas se viu em situação mais difícil quando Walisson Maia foi expulso logo no início do 2º tempo.

“Com um jogador a menos, nós soubemos sofrer em alguns momentos. Todos os jogadores estão de parabéns, eles cumpriram à risca o que pedimos”, frisou Wagner Lopes.

O treinador colorado exaltou o espírito de luta de sua equipe e dedicou a vitória ao torcedor, que, neste momento, não tem como acompanhar o clube de perto. “Nós sabemos que o Vila é raça, garra, determinação e sabemos que hoje a nossa torcida está muito orgulhosa com o nosso time”, comentou Wagner Lopes.

De volta a uma decisão de Campeonato Goiano, sendo que a última foi disputada em 2017, o Vila Nova busca encerrar jejum de títulos no Goianão. Wagner Lopes valorizou o feito da equipe em Aparecida de Goiânia e promete luta pelo título.

“Era muito importante chegar nessa final. Tenho que exaltar a união desse grupo e dizer que, cada vez mais, estamos no caminho certo. Sempre com simplicidade, humildade e respeitando o adversário, mas sabendo que para jogar no Vila Nova tem de dar o máximo e sua sangue se for necessário para buscar a vitória”, frisou.

O time colorado ainda não sabe se enfrentará o Atlético-GO ou o Grêmio Anápolis, mas Wagner Lopes garantiu que a preparação do Vila Nova será a melhor possível. “Queremos fazer uma boa preparação. Agora é pensar em recuperar nossos jogadores e buscar as melhores estratégias para fazer duas boas partidas e buscar o título”, concluiu.