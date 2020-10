Esporte Técnico diz que problemas pessoais podem tirar chileno do Goiás Jara não foi relacionado para os últimos jogos do Goiás e pode deixar o clube antes do previsto

Xodó da torcida esmeraldina, o meia chileno Ignácio Jara, de 23 anos, passa por problemas pessoais, segundo o técnico Enderson Moreira, e isso pode abreviar a passagem dele pelo Goiás. De acordo com o treinador, esse problema estaria atrapalhando o desenvolvimento do jogador nos treinos. “Jara veio conversar essa semana, está com problema pessoal muito grave desde ...