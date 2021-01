Esporte Técnico diz que goleadas abateram o elenco do Goiás Equipe goiana perdeu para Ceará (4 a 0) e Flamengo (3 a 0) nas últimas duas rodadas do Brasileirão

O técnico Glauber Ramos disse, em coletiva após a goleada de 4 a 0 para o Ceará, que o elenco do Goiás ficou abatido com os últimos resultados no Brasileirão e que o time esmeraldino não foi competitivo diante do Vozão. Com o revés nesta quinta-feira (21), na Serrinha, o time goiano é o 19º colocado com 26 pontos, seis atrás do 16º. “Não fomos competitivos, temos ...