Esporte Técnico diz que Goiás foi 'cirúrgico' na vitória sobre o Guarani Jogadores de frente marcam, alviverde vence Bugre e pode terminar a rodada no G4. Marcelo Cabo quer “futebol bem jogado”, mas valoriza competitividade do time

Mais uma vez, o Goiás não foi brilhante mas soube aproveitar as oportunidades criadas para derrotar o Guarani, por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (13), no Estádio da Serrinha. A dupla de ataque funcionou e o time esmeraldino conseguiu um resultado cirúrgico na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ao longo de toda partida, o Goiás finalizou ...