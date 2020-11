Esporte Técnico diz que Goiás fez bom jogo, mas lamenta falha em bola parada Gol do Vasco, marcado por Léo Matos, no empate por 1 a 1 com o time esmeraldino foi originado em uma cobrança de escanteio

O técnico Enderson Moreira disse estar satisfeito com a atuação do Goiás no empate por 1 a 1 com o Vasco, neste domingo (1º). Para o treinador, o time esmeraldino teve bom comportamento ofensivo e foi intenso em momentos importantes da partida disputada na Serrinha, pela 19ª rodada do Brasileirão. Apesar dos elogios, o comandante de 49 anos lamentou o gol sofrido...