Esporte Técnico diz que ficou inconformado com empate do Goiás em Goianésia Glauber Ramos lamenta chance desperdiçada para classificação antecipada às quartas de final do Campeonato Goiano

Após o empate com o Goianésia, por 1 a 1, na tarde deste domingo (18), o técnico Glauber Ramos disse que volta para Goiânia inconformado com o resultado obtido pelo Grupo B do Campeonato Goiano. O empate adiou a classificação esmeraldina para as quartas de final. "Estamos voltando para Goiânia inconformados com o resultado, pois gostaríamos de sair daqui com a vitó...