Esporte Técnico de Portugal diz que Ronaldo está bem e confirma astro em jogo decisivo O atacante treinou normalmente com a seleção portuguesa nesta quarta-feira (13) e mostrou que está, de fato, em condições de defender Portugal

O técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos, garantiu que Cristiano Ronaldo está bem para defender a equipe nacional contra a Lituânia nesta quinta-feira, às 16h45 (de Brasília), em casa, no Estádio Algarve, na cidade do Faro, pela penúltima rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. O confronto é decisivo para os atuais campeões continentais, que o...