Esporte Técnico da seleção sub-17 campeã do mundo prevê futuro promissor desta geração Guilherme Dalla Déa destacou: 'Brasil passa a respeitar uma grande geração'

A seleção brasileira conquistou o seu quarto título do Mundial Sub-17 ao vencer o México por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo, no Estádio Bezerrão, no Gama (DF), e encerrou um jejum de troféus na competição que durava desde 2003. O fato serviu para resgatar o orgulho e a credibilidade de uma categoria que havia acumulado fracassos em várias edições recentes d...