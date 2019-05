Esporte Técnico da seleção analisa goianas, fala sobre importância do Parapan e projeta renovação José Antônio Guedes terá apenas mais uma oportunidade de acompanhar atletas antes da convocação para os Jogos de Lima, no Peru, em agosto

O técnico José Antônio Guedes, da seleção brasileira de vôlei sentado, terá apenas mais uma oportunidade para observas as atletas antes da convocação para os Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, em agosto. Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, receberá, a partir da próxima semana, a última etapa do Brasileiro do esporte antes da competição continental. “O Parapa...