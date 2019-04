Esporte Técnico da Inter de Milão pede apoio da torcida na volta de Icardi ao San Siro Icardi ficou 50 dias sem jogar, voltou na última quarta-feira na goleada sobre o Genoa (4 a 0) e deve ser titular neste domingo (7)

O técnico da Inter de Milão, Luciano Spalletti, está preocupado com a reação da torcida da Inter de Milão no retorno do atacante Mauro Icardi ao San Siro, onde a equipe enfrenta a Atalanta neste domingo, às 18 horas (de Brasília). Depois de ficar afastado de dez partidas - 50 dias sem jogar - da equipe por conta de um desentendimento com a direção do clube, Icar...