Esporte Técnico da Bélgica diz que recuperação de Eden Hazard é boa: 'Voltará mais forte' O meia belga de 29 anos se lesionou na derrota do Real Madrid para o Levante, em Valência, pelo Campeonato Espanhol, no final de fevereiro

Um dos jogadores mais importantes do Real Madrid e da seleção da Bélgica, o meia Eden Hazard está muito perto de sua recuperação total de uma cirurgia no tornozelo direito realizada no início do mês passado, em Dallas, nos Estados Unidos. Quem revelou a informação neste domingo foi o espanhol Roberto Martínez, treinador do selecionado belga. "Eden (Hazard) está bem. N...