Esporte Técnico da Aparecidense vê equipe preparada para o mata-mata Thiago Carvalho elogiou comportamento do time de Aparecida de Goiânia contra o Vila Nova, mas lamentou derrota após boa atuação do Camaleão, em sua visão

O técnico da Aparecidense, Thiago Carvalho, lamentou a derrota para o Vila Nova, neste domingo (18), em jogo que para ele o Camaleão foi superior que o time colorado nos dois tempos da partida. O resultado tirou o clube de Aparecida de Goiânia da 1ª colocação do Grupo B do Goianão 2021. “Fomos superiores o tempo todo, no primeiro e segundo tempo. Conseguimos criar...