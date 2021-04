Esporte Técnico credita classificação do Goiás a demérito de concorrentes Glauber Ramos critica desempenho do time esmeraldino na derrota para o Iporá e avalia confronto com o Atlético-GO

O Goiás foi derrotado pelo Iporá, nesta quinta-feira (22), por 2 a 0, mas mesmo assim conseguiu vaga para as quartas de final do Campeonato Goiano. Glauber Ramos, o técnico esmeraldino, disse que sua equipe não mereceu o resultado e que só avançou de fase porque os concorrentes não conseguiram superar o time esmeraldino. O treinador do Goiás criticou o comportame...