Esporte Técnico comemora vitória do Vila Nova: 'mérito dos atletas' Time colorado goleia Atlético-BA e recebe elogios de Wagner Lopes

O início de Wagner Lopes no comando do Vila Nova tem sido perfeito até agora. O Tigre goleou o Iporá, por 5 a 0, e o Atlético-BA, por 3 a 0, além de ter garantido classificação na Copa do Brasil. Após duas partidas, o treinador disse que ainda é cedo para apontar sua identidade na equipe e valorizou o empenho dos jogadores colorados no trabalho que está sendo d...