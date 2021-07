Esporte Técnico cita passagem no Aspirantes para Vila Nova superar oscilação na Série B Com Higo Magalhães no comando, campanha do time colorado no campeonato Sub-23 ficou marcada por viradas e vitórias em duelos que o Tigre não era favorito

O técnico Higo Magalhães usa a campanha que o Vila Nova construiu no Brasileiro de Aspirantes em 2020 como exemplo para o Tigre superar a atual fase que a equipe vive na Série B. Com o treinador no comando da equipe Sub-23, o clube goiano foi vice-campeão após passar por equipes como Fluminense, Grêmio, Avaí, Corinthians e RB Bragantino. Segundo o treinador colorado, ele ...