Esporte Técnico busca novo encaixe para Alan Mineiro Eduardo Baptista testa nova posição para camisa 10 colorado por melhor desempenho na Série B

Principal referência do meio de campo do Vila Nova e artilheiro da equipe em 2019, com 11 gols marcados em 25 partidas disputadas na temporada, entre jogos do Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro, Alan Mineiro é visto como um trunfo pelo técnico Eduardo Baptista tanto por seu potencial na criação de jogadas de perigo, como também pelo poder de fogo c...