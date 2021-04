Esporte Técnico Ariel Holan pede demissão do Santos após dois meses Presidente do Santos explicou que Holan se mostrou incomodado com protestos em frente a sua residência, durante a madrugada

O presidente do Santos, Andres Rueda, afirmou na manhã desta segunda-feira (26) que o técnico Ariel Holan pediu demissão do cargo de treinador do clube 63 dias após ser anunciado no cargo, em 22 de fevereiro. Ele foi apresentado em 1º de março. Rueda disse que ainda tentou impedir o rompimento precoce do vínculo de três anos, após a derrota por 2 a 0 contra o Cori...