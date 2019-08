Esporte Técnico admite necessidade de ajustes após vitória do Brasil sobre Chile Guilherme Dalla Déa comentou a atuação da seleção brasileira, nesta quinta-feira (15), na Serrinha

A seleção brasileira sub-17 foi cirúrgica para vencer o primeiro amistoso diante do Chile, nesta quinta-feira (15), na Serrinha, por 2 a 1, com gols de Reinier e João Peglow. O Brasil aproveitou dois erros individuais da equipe chilena para construir o placar e fazer a alegria de 660 pessoas presentes na praça esportiva para acompanhar o duelo. Apesar do resultado ...