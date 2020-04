A técnica da seleção feminina de futebol, Pia Sundhage, foi escolhida a Mulher Sueca do Ano 2020 pela SWEA International - Associação de Mulheres Suecas para Educação, organização global sem fins lucrativos, que reúne profissionais dentro ou fora do país europeu. Segundo o comunicado oficial do prêmio, a treinadora de 60 anos destacou-se por contribuir, no Brasil, com "habilidades suecas de organização para garantir que cada indivíduo encontre seu lugar e se desenvolva junto do time".

"Sinto-me orgulhosa, porque isso significa que o futebol feminino está sendo notado. E vale a pena!", destacou Pia, em declaração reproduzida pelo site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O comunicado da SWEA descreve que a técnica "colocou a Suécia no mapa mundial, deu cara ao futebol feminino e uma grande contribuição ao crescente interesse no esporte. "Pia tem uma habilidade verdadeira para inspirar pessoas, construir espírito de equipe e desenvolver um time como um grupo", disse a presidente da entidade, Suzanne Southard.

A sueca dirige a seleção feminina desde julho do ano passado, com seis vitórias, quatro empates e só uma derrota. Foram 26 gols marcados e apenas cinco sofridos. Dirigido por Pia, a equipe brasileira subiu três posições no ranking da Fifa e, atualmente, está em oitavo lugar.