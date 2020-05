Esporte Técnica campeã nacional, Tatiele diz que futebol feminino precisará se reinventar Para seguir fortalecida, modalidade precisará de resiliência, na avaliação da técnica da Ferroviária

Em ascensão no Brasil, com o aumento do interesse do público e a entrada efetiva e de modo competitivo de grandes clubes, o futebol feminino sofreu um baque nas últimas semanas por causa da paralisação de todas as atividades em função do surto do coronavírus no País. Para seguir fortalecido, será preciso resiliência e se reinventar, na avaliação de Tatiele Silveira, t...