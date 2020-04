Esporte Técnica brasileira relata situação difícil no Equador Emily Lima é a treinadora da seleção equatoriana de futebol e conta como o país atravessa a crise causada pela pandemia

Emily Lima, 39, já nem assiste mais à televisão. A técnica da seleção feminina de futebol do Equador, no cargo desde dezembro do ano passado, tem procurado evitar o noticiário, que basicamente repete todos os dias o drama vivido pelos equatorianos na luta contra a pandemia do coronavírus. Nesta segunda-feira (20), as autoridades de saúde do país informaram que a ...