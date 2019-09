Esporte Tática madura e bom nível técnico são esperados no Mundial sub-17, em Goiânia Torcedor goiano poderá acompanhar jogos com nível técnico alto e maturidade tática elevada

A partir do dia 26 de outubro, os goianos poderão acompanhar, de pertinho, jogos do Mundial sub-17, que será disputado em solo brasileiro pela primeira vez na história. Garotos de todos os continentes do planeta disputarão partidas nos gramados da Serrinha e do Estádio Olímpico. É oportunidade para acompanhar os principais nomes do futebol na categoria sub-17, que pod...