Esporte 'Tá pago': Vila Nova usa Twitter para lembrar Santa Cruz sobre 1999 Tigre provoca clube pernambucano, que não conseguiu o acesso, lembrando Série B de 1999, em que não conseguiu subir à elite nacional

Em clima de muita festa no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), na noite deste domingo (17), o Vila Nova usou a conta do clube no Twitter para provocar o Santa Cruz, outro concorrente à segunda e última vaga no Grupo C da Série do Campeonato Brasileiro 2020. Com a frase curta "tá pago", os vilanovenses provocaram o clube pernambucano, fazendo alusão à fase final da S...