Esporte Sylvinho diz que precisou de três minutos para fechar com Corinthians Aos 47 anos, o novo treinador do time alvinegro foi apresentado nesta terça-feira (25)

Depois de duas negociações frustradas, com Renato Gaúcho e com Diego Aguirre, o Corinthians precisou de uma conversa de três minutos para convencer Sylvinho a aceitar o convite para ser técnico do clube. Aos 47 anos, o novo treinador do time alvinegro foi apresentado nesta terça-feira (25). Durante a entrevista coletiva, afirmou gostar de tomar decisões com rapide...