Esporte Sylvinho balança e vive seu momento mais crítico no Corinthians A cúpula do futebol do time paulista tenta proteger o treinador das críticas e garante a manutenção dele no cargo para a sequência do Campeonato Brasileiro

A instabilidade ronda o trabalho de Sylvinho no Corinthians. Prestes a enfrentar o Internacional, no Beiro-Rio, o técnico tem sua permanência no Parque São Jorge posta em xeque por torcedores, conselheiros e pessoas próximas ao presidente Duilio Monteiro Alves. O momento é mais crítico do que aquele vivido pelo treinador nos dias que antecederam o clássico com o Palmeiras, n...