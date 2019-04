Esporte Suspenso por doping, Walter joga em liga amadora no norte goiano Atacante participou de uma partida, domingo (7), em Pilar de Goiás. Liga não é filiada à Federação Goiana de Futebol

O atacante Walter participou de uma partida organizada por uma liga amadora, no último domingo (7), em Pilar de Goiás. O time da casa, que contou com a participação do jogador, venceu Barro Alto, por 1 a 0, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato do Norte Goiano. O torneio é organizado pela Lidengo Liga, que não é filiada à Federação Goiana de Futebol (FGF). ...