Suspenso por doping, Walter disputa jogo-treino contra o Atlético-GO

Suspenso por doping e impedido de exercer atividades profissionais no futebol, o atacante Walter entrou em campo, na tarde desta terça-feira (14), pelo clube amador Noronha Alimentos para enfrentar o Atlético em um jogo-treino, no centro de treinamentos do Dragão, no Urias Magalhães. Usando a camisa 18, o atacante participou da atividade, que, para o Atlético, é preparatória p...