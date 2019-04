Esporte Suspenso, Diego Costa se recusa a treinar após advertência do Atlético de Madrid Atacante recebeu uma suspensão de oito jogos por xingar a arbitragem na derrota, por 2 a 0, do time madrilenho contra o Barcelona. Equipe ainda não se manifestou

O atacante Diego Costa se recusou a participar do treinamento do Atlético de Madrid nesta quinta-feira (18), depois de ter sido informado que o clube abriria um procedimento disciplinar contra ele por conta dos oito jogos de suspensão que recebeu por xingar a arbitragem na derrota por 2 a 0 para o Barcelona, no dia 6 deste mês, em duelo do Campeonato Espanhol. Segundo...