O lateral direito Apodi será desfalque no Goiás para o jogo diante do Botafogo, na próxima rodada da Série B. O jogador recebeu o terceiro amarelo, aos 25 segundos no empate sem gols com o Londrina, na terça-feira (19), e fica fora do duelo direto pelo acesso na Serrinha.

Sem Apodi, o técnico Marcelo Cabo costuma utilizar Diego na posição. Isso abre uma vaga no meio-campo, que pode ser ocupada por Rezende, que voltou a ser relacionado depois de quatro jogos de ausência. Outra opção no setor é Caio Vinicius.

Goiás e Botafogo fazem confronto direto pela vice-liderança da Série B. Os dois times estão empatados com 52 pontos, mas o clube carioca leva a melhor no saldo de gols (15 a 13) e ainda tem um jogo a menos. O duelo entre as equipe será na terça-feira (26), na Serrinha, a partir das 21h30.